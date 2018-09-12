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Власти Афганистана собираются пересмотреть договор с США по безопасности

Политика

Афганские парламентарии заявляют, что этот договор не дал ожидаемого эффекта

Власти Афганистана собираются пересмотреть договор с США по безопасности
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 12 сентября 2018, 20:03 — REGNUM  Парламент Афганистана проголосовал за предложение пересмотреть договор о безопасности, ранее заключенный с США, сообщает 12 сентября телеканал 1TV.

По информации телеканала, вопрос о пересмотре этого соглашения был поднят после обострения ситуации в стране.

Напомним, вышеуказанный договор позволял военным контингентам США находиться в стране после вывода сил НАТО из Афганистана, а также строить американские военные базы.

Инициаторы пересмотра договора заявили, что это соглашение не дало ожидаемого эффекта и нуждается в пересмотре.

Как сообщало ИА REGNUM, военное вторжение США в Афганистан началось в 2001 году под предлогом борьбы с международным терроризмом. Затем в страну с санкции Совбеза ООН были введены международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под общим управлением НАТО.

В 2014 году контингенты стран НАТО были выведены из Афганистана.

В данный момент в Афганистане наблюдается усиление группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), противостоящих правительству страны.

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