Власти Афганистана собираются пересмотреть договор с США по безопасности

Кабул, , 20:03 — REGNUM Парламент Афганистана проголосовал за предложение пересмотреть договор о безопасности, ранее заключенный с США, сообщает 12 сентября телеканал 1TV.

По информации телеканала, вопрос о пересмотре этого соглашения был поднят после обострения ситуации в стране.

Напомним, вышеуказанный договор позволял военным контингентам США находиться в стране после вывода сил НАТО из Афганистана, а также строить американские военные базы.

Инициаторы пересмотра договора заявили, что это соглашение не дало ожидаемого эффекта и нуждается в пересмотре.

Как сообщало ИА REGNUM, военное вторжение США в Афганистан началось в 2001 году под предлогом борьбы с международным терроризмом. Затем в страну с санкции Совбеза ООН были введены международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под общим управлением НАТО.

В 2014 году контингенты стран НАТО были выведены из Афганистана.

В данный момент в Афганистане наблюдается усиление группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), противостоящих правительству страны.

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