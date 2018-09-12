Пашинян рассказал, как решался вопрос ареста генсека ОДКБ

Ереван, , 20:01 — REGNUM «Я официально получил ходатайство от руководителей всех стран-членов ОДКБ, чтобы я, если возможно, ходатайствовал об избрании в качестве меры пресечения в отношении генсека ОДКБ Хачатурова меры пресечения не связанной с ограничением свободы». Об этом во время правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«То есть, это было официальное дипломатическое ходатайство, которое из-за дефицита времени не было оформлено на бумаге, а было сделано по телефону», — сказал Пашинян.

По его словам, после этого он позвонил главе Специальной следственной службы Армении и сообщил о ходатайстве, а также о том, что поддерживает его. О том же он проинформировал главу СНБ.

Весь этот процесс происходил в день, когда Специальная следственная служба Армении должна была обратится в суд для избрания меры пресечения Хачатурову, который обвиняется в Армении в насильственном изменении конституционного строя вместе с группой лиц по предварительному сговору. В итоге, суд освободил генсека ОДКБ под залог, тот вернулся в Москву и возобновил исполнение обязанностей.

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Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск. Кочарян впоследствии был освобожден решением Апперцепционного суда.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.