Владивосток, , 19:58 — REGNUM Президента РФ Владимира Путина приняли в ряды вожатых Всероссийского детского центра «Океан», вручив толстовку с символикой детского центра

Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин вечером второго дня Восточного экономического форума посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы.

«По поручению вожатского отряда «Исток» с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых Всероссийского детского центра «Океан», — сказал директор центра Андрей Базилевский.

Кроме того, педагоги центра подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, который был сделан десять лет назад во время посещения им лагеря, передает ТАСС.

Китайская делегация, в свою очередь, подарила Владимиру Путину картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, принявших участие в ликвидации последствий землетрясения в Китае в 2008 году.

Россия становится страной возможностей не только для самих россиян. В 2018 году во всероссийском детском центре «Океан» побывали 222 школьника 9 стран мира, приняв участие в обучающих сменах разных направлений. Выставка работ активистов Российского движения школьников, которая открылась в ВДЦ «Океан» в рамках фестиваля «В центре событий» называется «Калейдоскоп твоих возможностей».

Всероссийские детские центры, такие как «Океан» — уникальные площадки, которыми Россия может гордиться. За последние годы они получили существенное развитие, стали частью инициированных Президентом РФ программ по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей. К таким талантам даже в самом раннем возрасте уже начинают присматриваться ведущие российские компании — например, с «Океаном» активно сотрудничают Роскосмос и Русгидро.

Партнёром «Океана» является и Дальневосточный федеральный университет, который рассчитывает, что в будущем именно эти дети станут его студентами.