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В государственный герб Казахстана внесли изменения

Политика

Вместо надписи «Қазақстан» на гербе написали: QAZAQSTAN

В государственный герб Казахстана внесли изменения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Латиница в Казахстане

Астана, 12 сентября 2018, 20:36 — REGNUM  В связи с плановым повсеместным переходом казахского языка на латинскую письменность в государственный герб республики внесли изменения, сообщает 12 сентября Zakon.kz.

Вместо надписи «Қазақстан» на гербе написано QAZAQSTAN. Герб Казахстана был принят в 1992 году. Авторами государственного символа стали архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в антикоррупционном ведомстве республики заявили, что замена текста о государственных закупках с кириллицы на латиницу ограничивает конкуренцию при проведении госзакупок.

Читайте ранее в этом сюжете: Применение латиницы в госзакупках Казахстана подрывает конкуренцию

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Перевод казахской письменности на латиницу
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