Среда, 12 Сентября 2018 года
20:31:48 МСК

Китай выступает за политическое урегулирование в Сирии

Политика

И поддерживает усилия саммита России, Ирана и Турции в Тегеране

Китай выступает за политическое урегулирование в Сирии
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Сирия

Пекин, 12 сентября 2018, 19:38 — REGNUM  При рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского вопроса, инициированного Российской Федерацией, постпред КНР Ма Чжаосюй выразил поддержку итогам тегеранской встречи президентов России, Ирана и Турции и призвал к политическому урегулированию сирийского кризиса, сообщает 12 сентября Синьхуа.

По оценке китайской стороны, подписанное на трехсторонней встрече заявление способствует улучшению ситуации в провинции Идлиб и делает шаги навстречу сохранению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, которые он призвал уважать.

Также китайский дипломат высказался за соблюдение Устава ООН и общепризнанных норм международных отношений, продолжение борьбы с терроризмом и увеличение гуманитарной помощи Сирии.

Ма Чжаосюй призвал международное сообщество поддержать Женевские мирные переговоры и Астанинский процесс, а стороны сирийского конфликта — к содействию, вырабатываемому под эгидой ООН плану выхода из кризиса.

Также постпред КНР поддержал посреднические усилия спецпредставителя ООН Стефана де Мистуры по созданию в Сирии конституционной комиссии как неотъемлемого инструмента политического урегулирования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить