«Демократическое объединение» хочет вбить клин между Россией и Кипром?

Никосия, , 19:36 — REGNUM Москва в понедельник, 10 сентября, осудила лидера кипрской правоцентристской партии «Демократическое объединение» (DISY) Аверофа Неофиту, обвинив его в стремлении вбить клин между Россией и Кипром. Произошло это после того, как Неофиту заявил, что Россия отходит от своей уже устоявшейся позиции по кипрской проблеме, развивая отношения с Турцией, пишет Cyprus-Mail.

В письменном заявлении на своей официальной странице в Facebook российское посольство в Никосии заявило о своей приверженности «давней и принципиальной позиции в пользу достижения компромисса в вопросе воссоединения острова на благо двух общин на основе двухзональной, бикоммунальной федерации в соответствии с резолюциями ООН».

«Более того, наши контакты с Анкарой играют на руку киприотам, поскольку именно они позволяют донести эту позицию напрямую до турецкого руководства, — отметили также в посольстве. — По-видимому, некоторые партнеры Республики Кипр хотели бы вбить клин между Россией и Кипром, чтобы сдержать влияние России в регионе Восточного Средиземноморья».

За день до этого, в прошлое воскресенье, в интервью крупнейшей кипрской газете Daily Phileleftheros Неофиту заявил, что Россия постепенно отходит от своей позиции по кипрской проблеме, поскольку она активно развивает сотрудничество с Турцией в Сирии, а также в области энергетики.

Лидер «Демократического объединения», в свою очередь, на упрек со стороны Москвы ответил: «Я не их тех людей, кто говорит лично одно, а на публике — другое», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в июне 2018 года, после встречи с послом США, Неофиту публично продублировал позицию своей партии, которая заключалась в том, что «со вступлением Кипра в ЕС страна предопределила свою внешнеполитическую ориентацию — ориентацию, основанную на позициях Европы и Соединенных Штатов и являющуюся прозападной».