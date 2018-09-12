США ввели санкции против главаря боевиков в Ливии

Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против главаря ливийских боевиков Ибрагима Джатрана, «ополчение» которого ответственно за многочисленные атаки на нефтяные объекты в Ливии, 12 сентября Reuters.

«Многократные атаки ополчения Джатрана в отношении нефтяных объектов Ливии нанесли колоссальный ущерб экономике страны и лишили ливийский народ миллиардов долларов нефтяных доходов», — сообщил журналистам представитель минфина США Сигал Манделькер.

По сообщению министерства, отряды Джатрана ответственны за захват нефтяных терминалов Рас-Лануф и Эль-Сидр в июне текущего года. Захват терминалов привел к резкому сокращению нефтяного экспорта Ливии.

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