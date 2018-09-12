Среда, 12 Сентября 2018 года
20:31:21 МСК

США ввели санкции против главаря боевиков в Ливии

Политика

Ополченцы Ибрагима Джатрана «лишили ливийский народ миллиардов долларов нефтяных доходов»

Вашингтон, 12 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  Министерство финансов США ввело санкции против главаря ливийских боевиков Ибрагима Джатрана, «ополчение» которого ответственно за многочисленные атаки на нефтяные объекты в Ливии, 12 сентября Reuters.

«Многократные атаки ополчения Джатрана в отношении нефтяных объектов Ливии нанесли колоссальный ущерб экономике страны и лишили ливийский народ миллиардов долларов нефтяных доходов», — сообщил журналистам представитель минфина США Сигал Манделькер.

По сообщению министерства, отряды Джатрана ответственны за захват нефтяных терминалов Рас-Лануф и Эль-Сидр в июне текущего года. Захват терминалов привел к резкому сокращению нефтяного экспорта Ливии.

Читайте также: Боевики атаковали штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации Ливии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить