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Милонов предложил запретить в России водку

Политика

И резко сократить количество точек продажи алкоголя

Милонов предложил запретить в России водку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Виталий Милонов во главе Крестного хода

Москва, 12 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает необходимым официально объявить в России эпидемию алкоголизма и на этом основании запретить продажу водки. Об этом парламентарий, известный своей борьбой за здоровый образ жизни, заявил 12 сентября Агентству городских новостей «Москва».

"У нас есть регионы, где 50% людей в той или иной форме страдают от алкоголизма. Я считаю, что в стране нужно объявить эпидемию алкоголизма и принять срочные экстренные меры по ликвидации эпидемии», — сказал Виталий Милонов.

По его словам, преодолению этой «эпидемии» поможет резкое сокращение количества точек продажи алкоголя, в которых должна остаться только продукция меньшей крепости, например вино.

«Надо сделать так, чтобы винный магазин был один на район и чтобы право продажи алкоголя покупалось за громадные деньги. И малейшие нарушения такого права аннулировали бы лицензию», — считает депутат Госдумы.

Например, штраф за продажу водки хотя бы одному покупателю можно установить в размере 10 млн рублей, которые будут идти в казну, считает Милонов.

Он вообще уверен, что продажа алкоголя — это само по себе зло, которое надо всячески искоренять.

«Продавцы алкоголя — это вредные люди на нашей земле», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Виталий Милонов в церковном облачении шел во главе крестного хода по Невскому проспекту Санкт-Петербурга.

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Алкоголизм и борьба с ним
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