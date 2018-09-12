США и Япония успешно испытали морской вариант системы ПРО Aegis

Токио, , 19:08 — REGNUM Военные США совместно с Японией осуществили испытания американской системы противоракетной обороны Aegis, ранее поставленной японским силам самообороны, сообщает 12 сентября сайт Агентства противоракетной обороны США.

На сайте указано, что испытания были признаны успешными.

В ходе них американские военные запустили с гавайских островов имитатор баллистической ракеты, которую перехватил и сбил эсминец ВМС Японии, оснащенный ситемой ПРО Aegis.

Более детальных подробностей испытаний сайт Агентства противоракетной обороны США не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, система противоракетной обороны Aegis производства США закуплена Японией в 2017 году. При этом японское правительство заявило, что это сделано исключительно для нейтрализации ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: В отличие от США, у России есть конкретные вопросы по РСДМ и СНВ-3