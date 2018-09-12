Политический заказ? — в Югре обвиняют вновь избранного депутата

Сургут, Югра, , 19:07 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против единственного депутата от ЛДПР в думе Сургута, избранного 9 сентября 2018 года. Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в единый день голосования в Сургуте состоялись довыборы двух депутатов местного парламента. Победа единоросса Дмитрия Нечепуренко на одном из участков была предсказуемой, и он вписывается в общую политическую канву думы Сургута, где заседают представители «Единой России» и самовыдвиженцы. Второй вакантный мандат оказался за либерал-демократом Евгением Барсовым, который «дважды вошёл в одну реку». То есть сам же освободил досрочно место в местном парламенте, как единоросс, и вернулся обратно, поучаствовав в довыборах, только как представитель ЛДПР — за один созыв он был избран дважды.

Известие о том, что сразу же после оглашения результатов выборов Евгению Барсову вручили обвинительное заключение по делу двухлетней давности, принёс в местные СМИ его адвокат. В прокуратуре города Сургута прессе информацию подтвердили. До этого сотрудники прокуратуры якобы не могли найти кандидата в депутаты.

Как поясняет защитник Евгения Барсова, трудно, видимо, было найти в городе человека, который участвует в митингах, ведёт публичную агитацию на встречах с избирателями. И явился в прокуратуру по первому звонку. Кроме того, само уголовное дело было возбуждено после погашения долгов перед работниками ООО «Сургутстройтрест», гендиректором которого являлся Барсов. Причём, по словам защитника, его клиент не был ответственным за оплату труда.

Наблюдатели отмечают, что разбирательство в суде по делу Евгения Барсова будет громким. Тянет ли оно на политический заказ, говорить пока рано.

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