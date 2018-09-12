Фаиз Сарадж: Ливия не готова к выборам

Триполи, , 19:18 — REGNUM Глава «международно признанного» правительства Ливии в Триполи Фаиз Сарадж признал неготовность страны к проведению общенациональных выборов, 12 сентября передает агентство Reuters.

«Невозможно голосовать во время беспорядков на улицах… Нужно, чтобы все принимали результат голосования», — пояснил Сарадж журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН и Триполи готовились к проведению выборов в Ливии в декабре 2018 года. Однако это вряд ли возможно — страна находится в состоянии гражданской войны с 2011 года, и «международно признанное» правительство не может обеспечить порядок даже в столице.

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