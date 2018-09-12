«Обвиняемый» по делу Скрипалей Александр Петров, возможно, даст комментарий

Москва, , 18:59 — REGNUM Российский гражданин Александр Петров, чьё имя фигурирует в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в английском городе Солсбери, заявил, что в скором времени он возможно даст комментарии. Об этом Петров заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал Петров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании заявили, что в покушении на убийство Скрипалей они обвиняют неких российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы работают в ГРУ.

В России потребовали от Великобритании доказательств обвинения и личные данные Петрова и Боширова, так как они по версии британских властей они въезжали на территорию королевства по российским паспортам. Но Лондон отказался передавать какие-либо материалы.

Сегодня на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы установили, кто такие Петров и Боширов. Это обычные гражданские лица, которые не имеют никакого отношения к российским спецслужбам и даже не находились на территории Великобритании в момент покушения на Скрипалей. Петров даже не похож на фотографию того человека, которую опубликовали британские власти.