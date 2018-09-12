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МИД Кубы отреагировал на заявления о причастности РФ к акустическим атакам

Политика

Американский телеканал ведёт «опасную игру», считают в Гаване

МИД Кубы отреагировал на заявления о причастности РФ к акустическим атакам
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Гавана, 12 сентября 2018, 18:55 — REGNUM  Власти Кубы считают беспочвенными утверждения о причастности России к предполагаемым «акустическим атакам» на американских дипломатов в Гаване, заявил 12 сентября глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

«Статья NBC — это опасная игра. Телеканал бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран против Кубы, ссылаясь на безымянные источники и изобретая интриги», — написал кубинский дипломат в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне американский телеканал NBC со ссылкой на неназванных официальных лиц, «знакомых с расследованием» ФБР и ЦРУ, сообщил, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов на Кубе может стоять Россия.

При этом госдепартамент США в тот же день сообщил, что расследование инцидента продолжается и в Вашингтоне «ещё не определили, кто или что» стоит за произошедшим.

Читайте ранее в этом сюжете: NBC: «акустические атаки» против дипломатов США на Кубе устроили русские

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