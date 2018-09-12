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Аэропорт Триполи снова закрыт из-за ракетного обстрела

Политика

«Режим тишины» в столице Ливии был объявлен 5 сентября

Аэропорт Триполи снова закрыт из-за ракетного обстрела
Аэропорт Триполи. Главный терминал

Триполи, 12 сентября 2018, 19:20 — REGNUM  Власти Триполи закрыли аэропорт из-за ракетного обстрела — всего через пять дней после перемирия и возобновления полетов, 12 сентября передает агентство Reuters.

В результате обстрела, совершенного в ночь с 11 на 12 сентября, никто не пострадал. Ответственные за обстрел пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим тишины» в Триполи был объявлен 5 сентября. До этого в столице Ливии около недели продолжались уличные бои между отрядами «международно признанного» правительства и боевиками из города Тархуна.

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Гражданская война в Ливии
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