Минобороны РФ: В Сирии вернулись в свои дома почти 1,5 млн беженцев

Москва, , 18:45 — REGNUM Процесс возвращения сирийских беженцев в свои дома внутри Сирии идет быстрее, чем за ее пределами, сообщил 12 сентября начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По словам Михаила Мизинцева, на данный момент в свои дома возвратились почти 1,5 млн сирийцев, из которых более 240 тыс. вернулось из-за границы.

«Благодаря принятым мерам на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1 млн 472 тысяч граждан Сирии», — сказал Михаил Мизинцев.

Наряду с этим на территориях иностранных государств среди сирийских беженцев от лица ООН ведется скрытая пропаганда, убеждающая этих людей не возвращаться на родину, отметил начальник центра.

Как сообщало ИА REGNUM, после освобождения подавляющего большинства населенных территорий Сирии от незаконных вооруженных формирований в стране активизировался процесс возвращения беженцев. Для поддержки этого процесса организованы межведомственные координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.

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