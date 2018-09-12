В Ингушетии реорганизованы ряд министерств и ведомств

Магас, , 18:12 — REGNUM В структуре правительства Ингушетии появились новые министерства и ведомства. Глава республики Юнус-Бек Евкуров подписал указ «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия», сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе главы региона.

Согласно документу ряд ведомств претерпели реорганизацию. Так, минэкономразвития преобразовано в министерство экономики, промышленности и торговли. Ветеринарное управление присоединено к минсельхозу. Комитет по туризму вошел в структуру минкульта, а комитет по делам молодежи в минобр.

Три ведомства — комитет по экологии и природным ресурсам, комитет по лесному хозяйству и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания — присоединены к министерству природных ресурсов и экологии.

Еще три ведомства — комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики, региональная энергетическая комиссия и Гостехнадзор — влились в комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации.

Преобразования коснулись и инспекции строительного и жилищного надзора. Созданы министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, которому переданы функции инспекции государственного строительного надзора, и отдельный орган — инспекция жилищного надзора.

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Напомним, правительство Ингушетии было отправлено в отставку после вступления в должность главы республики Юнус-Бека Евкурова, избранного парламентом на третий срок 9 сентября.

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