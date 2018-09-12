В администрации Ростова-на-Дону освобождается пост первого замглавы

Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM В администрации Ростова-на-Дону освобождается должность первого заместителя сити-менеджера. Кабинет покидает Александр Скрябин, одержавший победу на выборах в Законодательное собрание Ростовской области шестого созыва.

ИА REGNUM напоминает, о том, что чиновник пожелал войти в новый состав депутатского корпуса на следующую пятилетку, стало известно весной 2018 года. Тогда из-под крыла главы ростовской администрации Виталия Кушнарёва также пожелали уйти куратор коммунальной сферы Владимир Сакеллариус и заместитель начальника управления здравоохранения города Юлия Порутчикова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Скрябин был назначен на должность первого заместителя сити-менеджера в феврале 2017 года. До чиновничьего поста он занимал должность первого заместителя гендиректора АО «Водоканал Ростова-на-Дону», а также депутатское кресло в донском парламенте пятого созыва.

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