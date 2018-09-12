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В администрации Ростова-на-Дону восстановят куратора ЖКХ

Политика

Владимир Сакеллариус, уволенный летом из мэрии по решению суда, вернётся на пост заместителя сити-менеджера

Ростов-на-Дону, 12 сентября 2018, 18:02 — REGNUM  Владимир Сакеллариус, лишившийся должности заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по решению суда в июле 2018 года, вновь займёт кабинет в городской администрации. О том, что чиновник вернётся на свою должность, сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.

ИА REGNUM напоминает, что куратор жилищно-коммунального хозяйства был лишён должности с формулировкой «по утрате доверия». С требованием уволить чиновника выступила прокуратура.

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Затем чиновника внесли в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия. Его имя в течение пяти лет должно храниться в федеральном чёрном списке. Будет ли изъята фамилия Владимира Сакеллариуса после восстановления на должность заместителя главы ростовской администрации, не уточняется.

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