Лондон продолжает считать подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками ГРУ

Лондон, , 17:59 — REGNUM Власти Великобритании по-прежнему убеждены, что подозреваемые по делу об отравлении в Солсбери являются сотрудниками российской разведки, заявил 12 сентября заявил представитель офиса премьер-министра Терезы Мэй.

«Эти мужчины — офицеры российской военной разведки, ГРУ», — приводит его слова агентство Reuters.

В Лондоне также заявили, что правоохранительные органы королевства «раскрыли роль ГРУ, его агентов и его методы», и такую позицию разделяют международные союзники Великобритании.

По словам представителя Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил Москву «объяснить, что произошло в Солсбери», однако российская сторона отвечает «запутыванием и ложью».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти нашли двух мужчин, которых британская сторона обвиняет в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Путин отметил, что эти мужчины — гражданские лица, не являющиеся агентами спецслужб, и выразил надежду, что подозреваемые Лондоном сами расскажут о себе журналистам.

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