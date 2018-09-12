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Лондон продолжает считать подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками ГРУ

Политика

Ранее Владимир Путин назвал подозреваемых Лондоном мужчин гражданскими лицами

Лондон продолжает считать подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками ГРУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дело Скрипалей

Лондон, 12 сентября 2018, 17:59 — REGNUM  Власти Великобритании по-прежнему убеждены, что подозреваемые по делу об отравлении в Солсбери являются сотрудниками российской разведки, заявил 12 сентября заявил представитель офиса премьер-министра Терезы Мэй.

«Эти мужчины — офицеры российской военной разведки, ГРУ», — приводит его слова агентство Reuters.

В Лондоне также заявили, что правоохранительные органы королевства «раскрыли роль ГРУ, его агентов и его методы», и такую позицию разделяют международные союзники Великобритании.

По словам представителя Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил Москву «объяснить, что произошло в Солсбери», однако российская сторона отвечает «запутыванием и ложью».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти нашли двух мужчин, которых британская сторона обвиняет в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Путин отметил, что эти мужчины — гражданские лица, не являющиеся агентами спецслужб, и выразил надежду, что подозреваемые Лондоном сами расскажут о себе журналистам.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал подозреваемых по «делу Скрипалей» гражданскими лицами

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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