Выборы красноярского губернатора признаны состоявшимися и действительными

Красноярск, , 17:47 — REGNUM Избирательная комиссия Красноярского края признала выборы губернатора региона состоявшимися и действительными.

«Члены комиссии на основании протокола о результатах выборов губернатора и в соответствии с Уставным законом края «О выборах губернатора Красноярского края» решила признать выборы губернатора состоявшимися и действительными и считать избранным на должность губернатора края Усса Александра Викторовича», — говорится в сообщении краевого избиркома.

Что касается дополнительных выборов депутатов Заксобрания края, по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5 избран Ринат Галеев, по Таймырскому двухмандатному избирательному округу №23 — Алексей Дьяченко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — состоялись выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов Заксобрания, а также выборы депутатов горсовета Красноярска.

Губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Усс («Единая Россия»), получивший 356 820 голосов избирателей (60,19%) при явке 28,94%. Второе место занял кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко (23,34%), третье — Александр Лымпио от «Справедливой России» (12,32%).

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