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Пенсионные льготы предлагают распространить на всех проживающих на севере

Политика

ФНПР подготовил свои предложения

Пенсионные льготы предлагают распространить на всех проживающих на севере
Логгин (Людвиг) Андреевич Хорис. Чукотская семья перед своим домом. Август 1816, южнее Чукотского мыса, побережье Берингова моря. 1816

Москва, 12 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Льготы в рамках изменений пенсионного законодательства необходимо распространить на большее количество граждан, а уголовное наказание для работодателей скорректировать. Об этом журналистам заявил глава Общероссийского союза «Федерации независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Сейчас справедливо коренным и малочисленным народам Севера оставлена прежняя пенсионная система. Мы считаем, что это надо распространить не только на малочисленные народы Севера, но и на всех проживающих на северных территориях. Потому что условия жизни в Заполярье одинаковы для всех», — отметил Шмаков.

В то время, по его словам, необходимо также доработать и другие предложения президента.

«Необходимо ужесточить уголовную ответственность за использование работодателями серых и чёрных схем при выплате зарплат, а также при составлении или отказа от подписания трудового договора. Но тем не менее в области защиты прав предпенсионнного возраста можно ограничиться только административными мерами», — отметил Шмаков.

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Пенсионная реформа
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