Пенсионные льготы предлагают распространить на всех проживающих на севере

Москва, , 17:47 — REGNUM Льготы в рамках изменений пенсионного законодательства необходимо распространить на большее количество граждан, а уголовное наказание для работодателей скорректировать. Об этом журналистам заявил глава Общероссийского союза «Федерации независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Сейчас справедливо коренным и малочисленным народам Севера оставлена прежняя пенсионная система. Мы считаем, что это надо распространить не только на малочисленные народы Севера, но и на всех проживающих на северных территориях. Потому что условия жизни в Заполярье одинаковы для всех», — отметил Шмаков.

В то время, по его словам, необходимо также доработать и другие предложения президента.

«Необходимо ужесточить уголовную ответственность за использование работодателями серых и чёрных схем при выплате зарплат, а также при составлении или отказа от подписания трудового договора. Но тем не менее в области защиты прав предпенсионнного возраста можно ограничиться только административными мерами», — отметил Шмаков.