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ЕС требует от Google и Facebook удалять экстремистский контент за 60 минут

Политика

Требование касается интернет-контента, связанного с «подготовкой, подстрекательством или прославлением террористических актов»

ЕС требует от Google и Facebook удалять экстремистский контент за 60 минут
Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Брюссель, 12 сентября 2018, 18:06 — REGNUM  Евросоюз потребовал от интернет-компаний Google и Facebook удалять экстремистский контент «в течение часа» после обращения контролирующих органов, 12 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, требование касается интернет-контента, связанного с «подготовкой, подстрекательством или прославлением террористических актов».

Юнкер не пояснил, что угрожает интернет-компаниям в случае, если они не смогут выполнить распоряжение об удалении контента в сжатые сроки.

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