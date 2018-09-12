Среда, 12 Сентября 2018 года
18:48:56 МСК

В Казахстане стартовали казахстано-индийские военные учения «Каз-Инд-2018»

Политика

Группа проведет рейдо-поисковые мероприятия

В Казахстане стартовали казахстано-индийские военные учения «Каз-Инд-2018»
Иллюстрация: Mod.gov.kz
Военнослужащие Казахстана и Индии отработают совместные действия в ходе учения «Каз-Инд-2018»

Астана, 12 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  В Джамбульской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия совместных тактических учений «Каз-Инд-2018», сообщили 12 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

После открытия учений штаб руководства приступил к формированию сводной ротной тактической группы. Группа проведет рейдо-поисковые мероприятия, а также отработку навыков при блокировке и уничтожении групп незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Астане подписан меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пройдет конкурс снайперов «Золотая сова»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить