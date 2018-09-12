В Конгрессе США сегодня, 12 сентября, обсудят новые санкции против России

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM В Сенате Конгресса США сегодня, 12 сентября, должно начаться заседание по вопросу введения новых санкций против Российской Федерации. Об этом сказано на официальном сайте Конгресса США.

Первоначально планировалось, что заседание комитета Сената Конгресса США по банковским, жилищным и городским вопросам на тему новых антироссийских санкций начнётся в 17:00 по московскому времени. Однако позднее появилась информация, что заседание начнётся в 21:30 по московскому времени.

Предполагается, что члены комитета и приглашенные эксперты обсудят варианты новых санкций против Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США уже не раз заявляли, что существующие антироссийские санкции не приводят к нужному результату — Россия не меняет своей политики, не возвращает Крым Украине и не сдает Донбасс. В связи с этим у американских властей возникает желание ещё больше ужесточить санкции, так как других вариантов они для себя не видят.