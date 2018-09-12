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«Единая Россия» займет 25 мест в Рязанской гордуме

Политика

Избирком подвел итоги выборов депутатов Рязанской городской думы

Рязань, 12 сентября 2018, 17:32 — REGNUM  Партия «Единая Россия» займет 25 мест в Рязанской городской думе, выборы депутатов которой состоялись 9 сентября. Распределение мандатов городской избирком утвердил 12 сентября.

Согласно результатам голосования по единому избирательному округу, партия «Единая Россия» будет представлена восемью депутатами. К ним также добавятся 17 депутатов от «ЕР», победивших в одномандатных округах. Всего в думу пройдут четыре партии. Так, КПРФ в целом будет представлена шестью депутатами, столько же мест досталось ЛДПР, «Справедливая Россия» довольствуется тремя мандатами.

В течение пяти дней партии должны определиться с депутатами, которые займут места в думе по результатам голосования за списки.

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоялись 9 сентября. Явка составила примерно 22%. В результате «ЕР» забрала 36,8% голосов, на втором месте с результатом в 20,95% — КПРФ, а на третьем — ЛДПР, которая набрала 20,35%. За «Справедливую Россию» проголосовали 8,7% избирателей. Остальные партии не смогли пройти в думу.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Рязанскую гордуму «Единая Россия» победила с 36,8%

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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