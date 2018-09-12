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Украинские катера в Азовском море ждет «горячий» приём войск ДНР. Видео

Политика

Вооруженные силы республики готовятся к отражению морских десантов, к которым украинских карателей готовят инструкторы из США

Украинские катера в Азовском море ждет «горячий» приём войск ДНР. Видео
Иллюстрация: YouTube.com|Пресс-служба УНМ ДНР
ПТУР

Донецк, 12 сентября 2018, 17:13 — REGNUM  В Вооруженных силах ДНР отрабатываются действия частей и подразделений по отражению высадки противника с моря, сообщает 12 сентября пресс-служба военного ведомства республики.

В частности, для быстрого реагирования на попытки высадить морской десант в ДНР сформированы мобильные противокорабельные группы на автомобилях повышенной проходимости УАЗ-3151, оснащенных противотанковыми управляемыми ракетными комплексами. Расчеты этих комплексов подготовлены к борьбе с надводными целями и обучены особенностям наведения управляемых ракет над водной поверхностью.

Кроме того, военные ДНР уже имеют опыт борьбы с украинскими катерами, пытавшимися приблизиться к побережью республики.

Напомним, в частях ВМС Украины американские инструкторы тренируют украинских военных для высадки морских десантов. Кроме того, Украина перебрасывает на Азовское море артиллерийские бронекатера.

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