Украинские катера в Азовском море ждет «горячий» приём войск ДНР. Видео

Донецк, , 17:13 — REGNUM В Вооруженных силах ДНР отрабатываются действия частей и подразделений по отражению высадки противника с моря, сообщает 12 сентября пресс-служба военного ведомства республики.

В частности, для быстрого реагирования на попытки высадить морской десант в ДНР сформированы мобильные противокорабельные группы на автомобилях повышенной проходимости УАЗ-3151, оснащенных противотанковыми управляемыми ракетными комплексами. Расчеты этих комплексов подготовлены к борьбе с надводными целями и обучены особенностям наведения управляемых ракет над водной поверхностью.

Кроме того, военные ДНР уже имеют опыт борьбы с украинскими катерами, пытавшимися приблизиться к побережью республики.

Напомним, в частях ВМС Украины американские инструкторы тренируют украинских военных для высадки морских десантов. Кроме того, Украина перебрасывает на Азовское море артиллерийские бронекатера.

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