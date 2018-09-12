Володин поручил рабочей группе проработать все «пенсионные» поправки

Москва, , 17:07 — REGNUM Поправки в законодательство о пенсионной системе продолжают поступать, рабочая группа должна их все пропработать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая второе заседания группы по совершенствованию пенсионного законодательства.

Володин обратил внимание на то, что поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы продолжают поступать и их становится «все больше и больше».

«Но основные поправки, которые на прошлой неделе поступили» — это поправки президента РФ Владимира Путина, отметил Володин.

Госдума на пленарном заседании 13 сентября обсудит инициативу главы государства о введении ответственности для работодателей за необоснованные отказ в приеме или увольнение граждан предпенсионного возраста.

Говоря о поступающих поправках, спикер Госдумы также заявил, что все комитеты нижней палаты парламента должны «проанализировать системное законодательство в сфере пенсионного обеспечения с точки зрения их профильного направления».

В заседании принимают участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, председатели комитетов Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по бюджету и налогов Андрей Макаров, по культуре Елена Ямпольская, по охране здоровья Дмитрий Морозов, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, по образованию и науке Геннадий Онищенко, представители четырех фракций Госдумы, лидеры профсоюзов, представители общественности, экспертного, делового и профессионального сообществ.