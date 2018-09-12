Тимофеева: Госдума не остановится на принятии закона о пенсионной системе

Москва, , 17:04 — REGNUM Рабочая группа по доработке законопроекта об изменении параметров пенсионной системы будет работать и после того, как закон будет принят, — с тем, чтобы проконтролировать его исполнение. Об этом журналистам заявила первый вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ольга Тимофеева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Самое главное, мы не остановимся, когда примем закон. Последующую задачу, которую мы сегодня себе ставим, это тотальный контроль тех законов, которые будет принимать Госдума», — отметила Тимофеева.

По её словам, над доработкой законопроекта сегодня работают все комитеты Госдумы.

«Сегодня вся Госдума, каждый комитет, поскольку этот блок законов касается каждого из нас, мы все когда-нибудь будем пенсионерами, будет рассматривать их и донастраивать все законодательство», — заявила Тимофеева.