Приход IKEA на Украину — результат борьбы с коррупцией — вице-спикер Рады

Киев, , 17:10 — REGNUM Нидерландская мебельная компания IKEA (имеющая шведские корни) вошла на украинский рынок, поскольку власть успешно борется с коррупцией, заявила народный депутат и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Геращенко, IKEA не было в стране, поскольку компания принципиально работает честно и не платит взятки, а без этого последние пятнадцать лет развивать бизнес на Украине было невозможно.

«Приход скандинавов на наш рынок — это хороший сигнал для наших инвесторов. Ну, и надеюсь, все антикоррупционеры приветствуют приход инвестора публично, как реальный результат наших общих усилий в построении прозрачной экономики, свободного рынка, борьбы с коррупцией и взятками», — считает Геращенко.

Депутат также отметила, что её слова о преодолении коррупции на Украине не будут столь популярными, как обсуждение «Липецкой фабрики» (Имеется в виду фабрика «Roshen», принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, которая работает в Липецке, несмотря на «гибридную войну» между Украиной и «страной-агрессором» — ИА REGNUM ).

«Новогоднее поздравление президента в этом году прозвучит из торгового зала IKEA. На заднем фоне при этом, двое рабочих будут невозмутимо собирать «стенку», — иронизирует украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, шведско-нидерландская компания IKEA решила официально войти на украинский рынок. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг признаком доверия «глобальных инвесторов».

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