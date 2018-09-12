В Киргизии возбудили дело о захвате крупнейшей русскоязычной газеты

Бишкек, , 16:44 — REGNUM Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о рейдерском захвате издательского дома «Вечерний Бишкек», выпускающего одноименную крупнейшую русскоязычную газету Киргизии, пишет «Kaktus.media».

Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество». По имеющимся данным, правоохранительные органы уже наложили арест на имущество, принадлежащее Александру Рябушкину — новому владельцу издания.

Как отмечает глава отдела по связям с общественностью генпрокуратуры Наргиза Кубатова, дело по «Вечернему Бишкеку» возбуждено на сотрудников отдела Судебного департамента по Первомайскому району столицы Киргизии, сообщил «Азаттык».

"Будет дана оценка действиям этих людей. Дело было открыто после поступления заявления от бывшего владельца издательства Александра Кима, чтобы установить, были нарушены или нет принципы справедливости и законности. Без этого проводить следственные мероприятия, допросы невозможно», — пояснила она.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2014 года бывший бизнес-партнер Александра Кима Александр Рябушкин, ранее продавший принадлежавшие ему акции ЗАО «Вечерний Бишкек», подал в суд и в правоохранительные органы Киргизии заявления с требованием восстановить его права на долю в издательском бизнесе.

При этом Рябушкин утверждал, что сделка о продаже его доли проходила под давлением, и попросил вернуть ему 50% акций и $15 млн (более 1 млрд рублей по текущему курсу) компенсации за 15 лет работы издания.

Тогда Александр Ким и его подчиненные заявили, что попытка отнять акции издательского дома это рейдерский захват, инициированные окружением президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.Читайте также: «Вечерний Бишкек» жалуется на попытку рейдерского захвата (Киргизия)