Глава Адыгеи потребовал принять меры по противодействию коррупции

Майкоп, , 16:27 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал принять конкретные меры по противодействию коррупции в регионе. Вопрос обсуждался на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

«Вопросы противодействия коррупции мы должны держать под постоянным контролем, на это нас нацеливает президент России Владимир Путин. Необходимо строго следовать антикоррупционному законодательству, предупреждать любые нарушения в этом направлении», — отметил глава РА.

Начальник управления главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрий Уэтлев рассказал о мерах по выявлению, предупреждению и урегулированию конфликта интересов, а также по профилактике коррупционных проявлений. В частности, в Адыгее актуализирована база данных кадровых подразделений, дополнительно проведено анкетирование государственных и муниципальных служащих. На контроле — устранение выявленных нарушений в министерстве здравоохранения РА. Как доложил руководитель данного министерства РА Рустем Меретуков, все необходимые меры по предотвращению конфликта интересов приняты, один из сотрудников ведомства уволен.

Глава РА поручил не снижать контроль за антикоррупционным законодательством, внимательно рассматривать обращения граждан и принимать конкретные решения по обозначенным жителями проблемам, особенно в сфере здравоохранения, образования, земельных отношений.

Также поручено до 15 сентября провести мониторинг деятельности по закупкам товаров, работ и услуг для нужд государственных органов, организаций и подведомственных им структур на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности) должностных лиц.