Сальвини: пенсионный возраст в Италии должен быть не выше 62 лет

Рим, , 16:18 — REGNUM Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, поддержит тот вариант пенсионной реформы, при котором будет возможен выход на пенсию в возрасте 62 лет или менее, заявил в среду, 12 сентября, глава партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сообщает Quotidiano.

По словам вице-премьера, в партии поддерживают правило «квоты 100», но считают, что один из предложенных вариантов — выход на пенсию не ранее 64 лет — «это совершенно точно слишком много».

В ближайшее время правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями партий, составивших коалицию, намерена пересмотреть «закон Форнеро», итальянскую пенсионную реформу.

Правило «квоты 100», которое, по-видимому, будет утверждено, предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

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При этом «квота» может получить дополнительные уточнения: либо в части минимального необходимого стажа (к примеру, 40 лет), либо в части минимального возраста (к примеру, не младше 64 лет).