Врио губернатора НАО уволил главу департамента образования

Нарьян-Мар, , 16:03 — REGNUM Врио губернатора Ненецкого АО Александр Цыбульский освободил Илью Иванкина от должности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, полномочия Иванкина прекращены с 11 сентября в связи с их добровольным сложением.

Как пишет nao24.ru, в течение нескольких месяцев работа экс-руководителя образовательного ведомства региона неоднократно подвергалась критике со стороны главы НАО. Речь, в частности, шла о неоправданно затянутых сроках открытия нового теннисного корта в окружной столице, невыполнении в установленный срок поручения главы региона по созданию пилотного проекта досугового центра в селе Красное.

Напомним, Иванкин занимал должность руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО с января 2017 года. До этого он работал в САФУ проректором по инфраструктурному развитию. С 2010 он был министром образования и науки Архангельской области. Однако губернатор Игорь Орлов счел его работу неудовлетворительной и освободил от должности в 2013 году.

Добавим, что в сентябре будет решена и судьба самого Александра Цыбульского — обновленный состав окружного парламента выберет губернатора на ближайшей сессии.

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