Около 100 армянских специалистов отправятся в Сирию с гуманитарной миссией

Ереван, , 16:01 — REGNUM Армения планирует отправить в Сирию группу специалистов министерства обороны, состоящую из врачей, гуманитарных специалистов по разминированию и обеспечивающий их безопасность состав. Об этом в интервью «Медиамаксу» сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

Учитывая то обстоятельство, что этот вопрос в последние дни поднимается часто, Тоноян «однозначно заявил», что, конечно, специалисты министерства обороны в основном являются военными, однако их никак нельзя назвать военным контингентом, поскольку группа армянских специалистов не будет выполнять боевых задач в Сирии.

«Она будет заниматься исключительно гуманитарными вопросами. Следовательно, у нее будет статус не контингента, а группы специалистов», — сказал Тоноян.

В ответ на вопрос о том, что есть мнения, что Конституция Армении не предусматривает процедуру использования Вооруженных сил Армении за пределами ее границ, следовательно, решение о направлении в Сирию будет антиконституционным, Тоноян сказал: «Дабы не превращать данную инициативу, которая прямо исходит из наших национальных интересов, в юридическую дискуссию, просто отмечу, что в данном случае не может быть и речи о применении войск Вооруженных сил Армении за ее пределами. Как я уже отметил, армянские специалисты будут выполнять в Сирии исключительно гуманитарные задачи вне зон боевых действий, в частности, в городе Алеппо».

Он также обратил внимание на то, что даже в случае с саперами речь идет не о военных саперах, а о специалистах по гуманитарному разминированию.

По словам министра, власти Сирия направили Армении соответствующую просьбу, на которую руководство Армении отреагировало. По информации Тонояна, планируется отправить в Сирию до 100 специалистов в течение этого года.

«Наша первоочередная цель — поддержать оказавшуюся в тяжелом гуманитарном кризисе армянскую общину Алеппо. Армянские специалисты будут расположены в городе Алеппо и будут помогать жителям Сирии», — пояснил глава минобороны Армении.

Он также подчеркнул, что в транспортировке и размещении армянских специалистов в Сирии окажет поддержку Россия, о чем в ближайшие дни будет подписан соответствующий протокол.

При этом, по словам Тонояна, группа специалистов из Армении будет действовать под командованием министерства обороны Армении.

«Естественно, группа будет согласовывать свои действия и с российской стороной, и с местными властями», — пояснил Давид Тоноян.

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