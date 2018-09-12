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В Варшаве подрались представители таджикского правительства и оппозиции

Политика

Официальный Душанбе не раз возражал против участия в заседаниях ОБСЕ активистов запрещенных в Таджикистане организаций

Душанбе, 12 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Драка между активистами таджикской оппозиции и правительственной делегации, прибывшей для участия в заседании по правам человека ОБСЕ, произошла вчера, 11 сентября, в Варшаве.

Конфликт произошел во дворе отеля, где сторонник оппозиции Сулаймон Орзу передал бывшему члену ПИВТ (Партия Исламского возрождения Таджикистана, запрещена на родине с 2015 года) Аёмиддинуу Сатторову, прибывшему в составе правительственной делегации, бумагу с хэштегом «Свободу политзаключенным» для того, чтобы тот с ней сфотографировался. Это возмутило другого члена официальной делегации, и он ударил Орзу кулаком по лицу (видео).

По словам очевидцев, Орзу направился к обидчикам, которые уже были в машине, завязалась продолжительная перепалка, после которой автомобиль резко тронулся, задев ногу другого активиста оппозиции Шухрати Рахматулло.

В правительственной делегации заявляют, что оппозиционеры их намеренно провоцировали, подойдя к представителям правительства и показывая свои лозунги, а после несколько раз ударили автомобиль. По словам зампредседателя Центра исламоведения Таджикистана Рустама Азизи, на вечернем заседании представитель ОБСЕ извинился перед правительственной делегаций.

По информации сайта «Ахбор», директор Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир сообщила что участники драки отстранены от участия в мероприятии, пока проходит полицейское расследование.

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Политическая жизнь Таджикистана
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