Партия АдГ покинула заседание бундестага в ответ на оскорбления СДПГ

Берлин, , 15:58 — REGNUM Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) покинула заседание бундестага в ответ на оскорбительное выступление депутата от Социал-демократической партии (СДПГ), передает телеканал N-TV.

Во время дебатов по теме государственного бюджета депутат СДПГ Йоханнес Карс заявил, что «присутствие правых радикалов в этом парламенте неаппетитно». По его словам, АдГ только делает «глупые изречения», не имеющие ни содержания, ни решений. «Взгляните на этих несчастных, — сказал он. — Ненависть делает вас уродливыми, посмотрите на себя в зеркало».

Когда АдГ выдвинула встречный вопрос, Карс ответил «мне не нужны правые радикалы, спасибо». В ответ депутаты АдГ встали и покинули зал заседания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа АдГ почти сравнялась по популярности с СДПГ и партией «Зеленые». Все три партии сражаются за второе место в рейтинге. Первое место удерживает блок «Христианско-социального союза» (ХСС) и «Христианско-демократического союза» (ХДС), за него готовы голосовать около трети избирателей.

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