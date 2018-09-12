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Папа Римский планирует посетить Японию в 2019 году

Политика

Папа Римский неоднократно выражал свое увлечение Японией, где он хотел стать миссионером в юности

Папа Римский планирует посетить Японию в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Папа Римский Франциск

Ватикан, 12 сентября 2018, 15:56 — REGNUM  Папа Римский Франциск объявил в среду, 12 сентября, что хотел бы посетить Японию в 2019 году. Об этом, как передает Europe1, понтифик заявил членам японской делегации.

Папа Римский неоднократно выражал свое увлечение Японией, где он хотел стать миссионером в юности.

Папа Римский Франциск принял в Ватикане членов японской ассоциации «Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai», которая разрабатывает культурные проекты в память о первой японской дипломатической миссии, организованной отцами-иезуитами, присутствующими на японской земле в 1585 году.

Понтифик высоко оценил эту «историческую встречу», состоявшуюся более 400 лет назад между Японией и Европой. «Ваша поездка короче и менее утомительна», — пошутил понтифик перед членами японской делегации.

«Религия, культура и мир бизнеса могут мирно существовать вместе, чтобы создать более гуманный мир», — подчеркнул папа римский Франциск.

По данным японского агентства по делам культуры, в этой стране насчитывается около 450 тыс. католиков и около 510 тыс. протестантов.

Напомним, папа римский Иоанн Павел II посетил Японию в 1981 году.

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