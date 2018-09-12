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Слуцкий: Мирный договор с Японией станет достойным ответом на санкции

Политика

Отсутствие договора в Госдуме расценили как анахронизм

Слуцкий: Мирный договор с Японией станет достойным ответом на санкции
Неизвестный художник. Наш ответ Чемберлену. 1927

Москва, 12 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Подписание мирного договора между Россией и Японией станет достойным ответом на санкционную политику Запада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Если подписание произойдет до конца года, как предлагает президент РФ, это станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7», — отметил Слуцкий.

Парламентарий считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом.

«Наши страны давно не находятся в состоянии войны или вражды. У нас развиваются отношения, сформирована обширная двусторонняя договорная база. В то же время, с политической точки зрения, мирный договор позволит еще больше продвинуть российско-японское сотрудничество», — указал он.

В рамках ВЭФ российский президент Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без предварительных условий.

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Мирный договор между Россией и Японией
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