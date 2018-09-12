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Ведение переговоров с Нагорным Карабахом неприемлемо для Баку: Алиев

Политика

Алиев назвал неприемлемым тезис о том, что «Азербайджану следует вести переговоры с Нагорно-Карабахской Республикой»

Ведение переговоров с Нагорным Карабахом неприемлемо для Баку: Алиев
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 12 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  С первых дней противоречивые заявления премьер-министра Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, по крайней мере, вызывают удивление. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Грэмом.

Алиев назвал неприемлемым тезис о том, что «Азербайджану следует вести переговоры с Нагорно-Карабахской Республикой».

«Это показывает, что армянское руководство хочет сорвать переговоры», — сказал Алиев.

Он также призвал ОБСЕ отреагировать на «опасные заявления» премьер-министра Армении о том, что «оккупированные территории Азербайджана являются частью так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

«В целом азербайджанская сторона сделала такой вывод, что Пашинян пытается сорвать переговорный процесс. В этом случае всю ответственность будет нести армянская сторона и лично Пашинян», — цитирует Алиева пресс-служба президента Азербайджана.

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Нагорно-карабахский конфликт
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