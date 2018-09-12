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«Движение 5 звезд» отвергло слухи о давлении на министра финансов Италии

Политика

Данное заявление было сделано в ответ на публикацию в СМИ информации о том, что движение выдвинуло министру ультиматум, в соответствии с которым он должен одобрить поступление в бюджет в 2019 году дополнительных €10 млрд

Рим, 12 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  «Движение 5 звезд» отвергло утверждение о своем желании отправить в отставку итальянского министра экономики Джованни Триа, сообщает 12 сентября Reuters.

Данное заявление было сделано в ответ на публикацию в СМИ информации о том, что движение выдвинуло министру ультиматум, в соответствии с которым он должен одобрить поступление в бюджет в 2019 году дополнительных €10 млрд.

Напомним, «Движение 5 звезд» является популистской политической партией в Италии, для партии характерны скептические взгляды на евроинтеграцию, а также энвайронментализм и убежденность в праве каждого гражданина на доступ к сети интернет.

На парламентских выборах в 2018 году политическая сила добилась значительного успеха, сформировав коалицию с Лигой Севера.

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Экономика Италии
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