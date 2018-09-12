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Кадыров пригласил Медведева на юбилей Грозного

Политика

200-летие города будет отмечаться 5 октября

Кадыров пригласил Медведева на юбилей Грозного
Иллюстрация: Government.ru
Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев

Сочи, Краснодарский край, 12 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Грозный на празднование 200-летия города, сообщает 12 сентября РИА Новости.

Глава региона напомнил премьеру, в каком состоянии власти Чечни получили Грозный и что уже сделано на сегодняшний день.

«Очень приглашаем. Вы лично участвовали в восстановлении нашего города», — сказал Кадыров на встрече с Медведевым в Горках.

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В свою очередь премьер поблагодарил главу региону за приглашение и пообещал посмотреть свой график.

Напомним, 200-летие города Грозного будет отмечаться 5 октября 2018 года. Празднование будет проходить на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Организацию торжеств курирует лично глава Чечни.

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