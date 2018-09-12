Места в Белгородском горсовете поделили пять партий

Белгород, , 15:15 — REGNUM В Белгородском городском совете шестого созыва будут представлены пять партий: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Об итогах выборов в областном центре сообщила пресс-служба горизбиркома.

Явка на городских выборах составила всего 21,25%. Кандидаты от «Единой России» победили в 24 из 27 округов, однако еще три одномандатных округа проголосовали за представителей КПРФ.

По партийным спискам за «Единую Россию» проголосовали 35,61% избирателей, за КПРФ — 26,01%, за ЛДПР — 12,60%, за «Партию пенсионеров» — 7,39%, за «Справедливую Россию» — 7,30%. Коммунисты России, экологическая партия «Зелёные» и «Гражданская платформа» набрали менее 3% голосов (2,31%, 2,21% и 1,55% соответственно).

В итоге 29 депутатских мандатов в горсовете получила «Единая Россия», КПРФ — шесть, еще два — ЛДПР, по одному — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Как сообщили «Белгородские новости», первое заседание нового созыва горсовета назначено на 20 сентября.

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