«Позиция Японии неправомерна» – Вассерман о претензиях Токио на острова РФ

Москва, , 16:12 — REGNUM Экономические отношения между Россией и Японией продолжаются уже несколько десятилетий, и отсутствие мирного договора между двумя государствами этому никак не повредило, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, предложившего Японии заключить мир без всяких предварительных условий.

«Насколько я знаю, министерство иностранных дел Японии уже сообщило, что считает возможным заключение мирного договора только после решения проблемы островов, — сказал Вассерман. — На это множество российских комментаторов тут же напомнили, что проблема островов решена в 1945 году, причем тут надо учесть сразу многие аспекты».

Во-первых, как заметил Вассерман, сам факт безоговорочной капитуляции означает по сути ликвидацию государства, после чего победители вправе его пересоздать по собственному вкусу и усмотрению. Во-вторых, война отменяет все ранее заключённые соглашения между воюющими государствами.

«Следовательно, то соглашение о статусе Курильских островов, что было подписано между Российской и Японской империями в 1875 году, автоматически утратило силу после начала Японией боевых действий против Российской империи в начале 1904 года, — объяснил Вассерман. — После этого заключались иные соглашения, но в любом случае старое соглашение в принципе не работает».

Кроме того, японцы, как заметил Вассерман, часто ссылаются на обещание советского лидера Никиты Хрущёва после заключения мирного договора в знак дружбы и для закрепления добрососедских отношений передать Японии остров Шикотан и группу островов Плоские.

«Однако это обещание сделать нечто именно после заключения мирного договора, а не до него, — добавил Вассерман. — Поэтому позиция Японии неправомерна ни с какой точки зрения. И любой говорящий, что решить проблему островов надо до заключения мирного договора, тем самым по сути говорит, что не желает и постарается не допустить заключения мирного договора».

Также Вассерман уточнил, что очень многие граждане и в Японии, и в РФ говорят, что полноценное экономическое сотрудничество между Японией и РФ возможно только после заключения мирного договора.

«Но экономическое сотрудничество между нашими странами продолжается уже несколько десятилетий, и какие бы то ни было признаки его неполноценности даже под микроскопом незаметны», — подытожил политический консультант.

Напомним, что президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарного заседания на IV Восточном экономическом форуме «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы.

В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство Японии придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, подразумевающей разрешение территориальных споров.

Отметим также, что мирный договор между СССР и Японией не был подписан после Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), апеллируя к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года. В свою очередь, Россия постоянно напоминает японской стороне, что южные Курилы вошли в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны и что суверенитет РФ над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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