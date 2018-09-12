Дуэльный кодекс предусматривает ответственность журналистов

Москва, , 15:14 — REGNUM Внесенный в Госдуму Дуэльный кодекс предполагает и ответственность журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября. Так, за напечатанную оскорбительную статью несет ответственность автор.

Когда дуэль с автором статьи невозможна, редактор средства массовой информации, разрешив напечатать оскорбительную статью, сделался соучастником лица, написавшего ее, и, как таковой, обязан дать удовлетворение в ряде случаев. Прежде всего, когда подписавший статью отказывается дать удовлетворение; когда подписавший статью скрывается; когда дуэль с ним является в данное время невозможной; когда дуэль с ним недопустима вследствие его недееспособности; если доказано, что статья подписана подставным лицом и что за подписавшим ее скрывается другое неизвестное лицо.

Если оскорбительная статья не подписана или подписана только инициалами или псевдонимом, или подставным лицом, то редактор при требовании оскорбленного обязан назвать имя автора. Если он не хочет или не может удовлетворить этому требованию оскорбленного, то он сам является ответственным за оскорбление.

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Внесенный в Госдуму депутатом Сергеем Ивановым (ЛДПР) Дуэльный кодекс упорядочивает основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения. Прописывается, что дуэль может и должна происходить только между равными.

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».

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