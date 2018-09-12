Польские СМИ насчитали более 70 украинских «политузников» в России

Варшава, , 15:46 — REGNUM Почти половина политзаключенных в России — граждане Украины, сообщило 12 сентября польское издание Gazeta Wyborcza.

Всего, по мнению польской газеты, по политическим мотивам в российских тюрьмах находится более 70 граждан Украины. В большинстве своем это «гражданские активисты, крымские татары, а также несколько случайных людей», — отмечает издание.

Как заявила главный редактор платформы Euromaidan Press Аля Шандра:

«Все они в тюрьме за проукраинские взгляды и по ложным обвинениям в терроризме и саботаже, их судьбы должны служить предостережением другим».

Gazeta Wyborcza также отмечает, что с 2014 удалось освободить девять украинских «политзаключенных», включая Надежду Савченко. Впрочем, польское издание не рассказывает о дальнейшей судьбе Савченко и о причинах её пребывании в украинской тюрьме.

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Напомним, наиболее известным «политзаключенным», с точки зрения украинской пропаганды, является житель Крыма Олег Сенцов, приговоренный российским судом к 20 годам тюрьмы за терроризм.

Отметим, что в июне 2018 года во время конференции ОБСЕ в Киеве некий мужчина, предположительно волонтер или человек, имеющий отношение к ВСУ, заявил, что лично передавал Сенцову взрывчатку для совершения теракта.

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