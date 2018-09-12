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Марин Ле Пен: Евросоююз атакует венгерскую демократию

Политика

Лидер «Национального объединения» осудила голосование в Европарламенте о принятии резолюции против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Марин Ле Пен: Евросоююз атакует венгерскую демократию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Капут

Париж, 12 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  Евросоюз (ЕС) превратился в исправительное учреждение, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя в эфире радиостанции RTL голосование в Европейском парламенте по принятию резолюции против Венгрии 12 сентября.

«Европейский союз превратился в исправительное учреждение. Он атакует демократию, нападает на выраженную волю венгерских избирателей, которые очень широко поддержали Виктора Орбана. Мы поддерживаем свободу народов самостоятельно принимать решения!» — сказал Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель обвиняет Венгрию в нарушении основополагающих европейских ценностей, которые проявляются в нежелании Будапешта разделять миграционную политику ЕС. 12 сентября в Европарламенте проходит голосование о принятии резолюции, которая позволит лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

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