Марин Ле Пен: Евросоююз атакует венгерскую демократию

Париж, , 15:12 — REGNUM Евросоюз (ЕС) превратился в исправительное учреждение, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя в эфире радиостанции RTL голосование в Европейском парламенте по принятию резолюции против Венгрии 12 сентября.

«Европейский союз превратился в исправительное учреждение. Он атакует демократию, нападает на выраженную волю венгерских избирателей, которые очень широко поддержали Виктора Орбана. Мы поддерживаем свободу народов самостоятельно принимать решения!» — сказал Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель обвиняет Венгрию в нарушении основополагающих европейских ценностей, которые проявляются в нежелании Будапешта разделять миграционную политику ЕС. 12 сентября в Европарламенте проходит голосование о принятии резолюции, которая позволит лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент может осудить Венгрию за «нарушение ценностей» содружества

Читайте развитие сюжета: Депутаты Европарламента приняли осуждающую Венгрию резолюцию