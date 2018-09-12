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В Катаре прошли переговоры между египетскими и иорданскими военными

Политика

На собрании также присутствовали официальные лица Центрального командования вооруженных сил США

В Катаре прошли переговоры между египетскими и иорданскими военными
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Переговоры

Доха, 12 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива провел встречу в Катаре, на которой присутствовали египетские и иорданские военные, сообщает 12 сентября Anadolu.

На собрании также присутствовали официальные лица Центрального командования вооруженных сил США. Впервые с 2017 года в саммите совета принял участие Катар, который прежде находился в дипломатической изоляции.

Напомним, летом 2017 года ряд стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Среди противников политики Дохи присутствовали такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ.

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