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Минэнерго Украины: цены на газ для населения обязательно повысят

Политика

На сколько именно – неизвестно

Минэнерго Украины: цены на газ для населения обязательно повысят
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ дорожает

Киев, 12 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  На Украине обязательно повысят цены на газ, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 12 сентября «Зеркало недели».

По его словам, будут ли тарифы на газ для населения повышены на 23%, неизвестно. Однако цены точно будут повышены, так как без этого экономика страны не сможет стабилизироваться. Речь идет о займе от Международного валютного фонда (МВФ), который Киев не получит без повышения газовых тарифов.

«Повышение будет. Но на сколько — я не могу сказать», — подытожил Насалик.

Напомним, повышение цен на газ и создание антикоррупционного суда — два условия, которые должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш от МВФ.

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Украина и МВФ
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