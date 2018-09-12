Минэнерго Украины: цены на газ для населения обязательно повысят

Киев, , 14:57 — REGNUM На Украине обязательно повысят цены на газ, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 12 сентября «Зеркало недели».

По его словам, будут ли тарифы на газ для населения повышены на 23%, неизвестно. Однако цены точно будут повышены, так как без этого экономика страны не сможет стабилизироваться. Речь идет о займе от Международного валютного фонда (МВФ), который Киев не получит без повышения газовых тарифов.

«Повышение будет. Но на сколько — я не могу сказать», — подытожил Насалик.

Напомним, повышение цен на газ и создание антикоррупционного суда — два условия, которые должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш от МВФ.