Путин привел Абэ пример успешного разрешения территориального спора

Владивосток, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин в качестве примера мирного урегулирования территориальных споров между государствами привел решение вопроса о спорных островах с Китаем в 2005 году. Об этом глава российского государства упомянул в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам президента России, территориальные споры Москвы с Пекином длились около 40 лет, однако их все же удалось успешно «закрыть».

"Мы не только закрыли эту проблему, надеюсь навсегда, но и начинаем развивать эти острова с участием китайского бизнеса. Я надеюсь, что можно и другие проблемы решить так — например, с Японией», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между двумя странами до конца 2018 года. Документ, по мнению российского лидера, должен быть подписан «без всяких предварительных условий».

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