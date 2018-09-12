Инаугурацию губернатора Воронежской области назначили на День города

Воронеж, , 14:52 — REGNUM Церемония вступления в должность губернатора Воронежской области Александра Гусева, одержавшего победу на выборах, состоится 15 сентября. Об этом стало известно 12 сентября на заседании областной избирательной комиссии.

Председатель облизбиркома Сергей Канищев объявил о том, что выборы, проходившие в регионе в единый день голосования 9 сентября, признаны состоявшимися.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы региона претендовали шесть кандидатов. Врио главы региона Александр Гусев, выдвинутый «Единой России», победил с результатом 72,52%. Олег Бурцев от ЛДПР набрал 6,25% голосов, Николай Воронин от КПРФ — 13,68%, Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,22%. Аркадий Минаков («Родина») — 1,58%, Игорь Перевезенцев (Партия роста) — 2,22%.

Отметим, что в этом году на 15 сентября в Воронеже назначено празднование Дня города. В сентябре 2014 года, когда был избран Алексей Гордеев, его инаугурация также состоялась в День города Воронежа.

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